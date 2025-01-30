Российский дрон подкрался к украинской «Бабе-Яге», совершил таран и попал на видео

Беспилотник Вооруженных сил (ВС) РФ во время разведки на местности зафиксировал зависший над позициями армии России тяжелый дрон Вооруженных сил Украины (ВСУ) под названием «Баба-Яга» и протаранил его. Видео опубликовал Telegram-канал «Работайте, братья!».

«Очередной тяжелый коптер, зависший над позициями наших бойцов, не успел сделать задуманное. Российский оператор разведывательного дрона выявил цель и приземлил ее. Теперь у наших парней два коптера», — говорится в публикации.

До этого стало известно, что в зоне СВО появилась радиоуправляемая тележка «Муравей», которая используется как портативный аэродром для взлета дронов из труднодоступных мест.

По словам представителя конструкторского бюро, беспилотники в режиме гибернации доставляются на «Муравье» до места взлета. Затем дроны выводятся из гибернации и по одному взлетают в необходимом количестве в нужном направлении.

«Муравей» является компактным изделием, его размер составляет 80 на 90 см. Он окрашен в камуфляжные цвета, и поэтому можно максимально незаметно для противника подвезти беспилотники в место непосредственного запуска и осуществить быструю бомбардировку.

Ранее в Госдуме рассказали, как остановить атаки украинских дронов на Россию.