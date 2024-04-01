Российские специалисты установили место сборки украинских дронов «Баба Яга»

Специалисты российского «Центра комплексных беспилотных решений» (ЦКБР) разобрали и изучили трофейный дрон Вооруженных сил Украины «Баба Яга». Об этом заявил в интервью РИА Новости гендиректор ЦКБР Дмитрий Кузякин.

По его словам, российские специалисты смогли узнать координаты места сборки дрона, а также цепочку поставок его комплектующих. Он рассказал, что устройство попало на фронт не сразу — оно долго находилось в Восточной Европе и на Украине. Кузякин отметил, что по навигационному компьютеру и полетному контроллеру получилось восстановить полную картину не только боевого применения «Бабы Яги», но также логистику поставок, сборки и координаты его тестовых полетов.

Модели сельхоздронов «Баба Яга» обычно переносят на себе боеприпасы, чаще всего это минометные мины 120-миллиметровые и авиационные боеприпасы, бомбы весом 25 и 50 килограммов.

До этого Кузякин заявил, что FPV-дроны в перспективе могут стать дешевым и эффективным средством поражения безэкипажных катеров противника.

Ранее в России создали башню для увеличения дальности полета БПЛА.