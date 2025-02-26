«13 раз ударил по лицу и телу»: россиянин избил жену после того, как заглянул в ее телефон

Житель Барнаула был привлечен к административной ответственности за избиение супруги. Об этом сообщили в пресс-службе управления по обеспечению деятельности мировых судей Алтайского края.

Инцидент произошел во время совместного застолья. Мужчина взял телефон жены и обнаружил в нем переписку партнерши с любовником. Барнаулец разозлился и не смог сдержать агрессию.

«Мужчина схватил супругу за волосы и нанес ей не менее 13 ударов руками и ногами по лицу и телу, выталкивая из квартиры на лестницу», — говорится в сообщении пресс-службы.

Женщина написала на мужа заявление. Суд признал его виновным по статье КоАП РФ «Побои» и назначил ему наказание в виде административного штрафа в размере 5000 рублей.

До этого в Нижегородской области ревнивая жена избила мужа гвоздодером, пострадавшему потребовалась медицинская помощь.

Ранее ревнивец из Самары запер подругу в квартире и грозил облить ее кислотой.