Подписывайтесь на Газету.Ru в Telegram Публикуем там только самое важное и интересное!
Новые комментарии +
Размер текста
А
А
А

«13 раз ударил по лицу и телу»: россиянин избил жену после того, как заглянул в ее телефон

Житель Барнаула избил жену, узнав о любовнике, и получил штраф
close
Виталий Белоусов/РИА Новости

Житель Барнаула был привлечен к административной ответственности за избиение супруги. Об этом сообщили в пресс-службе управления по обеспечению деятельности мировых судей Алтайского края.

Инцидент произошел во время совместного застолья. Мужчина взял телефон жены и обнаружил в нем переписку партнерши с любовником. Барнаулец разозлился и не смог сдержать агрессию.

«Мужчина схватил супругу за волосы и нанес ей не менее 13 ударов руками и ногами по лицу и телу, выталкивая из квартиры на лестницу», — говорится в сообщении пресс-службы.

Женщина написала на мужа заявление. Суд признал его виновным по статье КоАП РФ «Побои» и назначил ему наказание в виде административного штрафа в размере 5000 рублей.

До этого в Нижегородской области ревнивая жена избила мужа гвоздодером, пострадавшему потребовалась медицинская помощь.

Ранее ревнивец из Самары запер подругу в квартире и грозил облить ее кислотой.

Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2025) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами