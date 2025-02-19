Россиянка избила мужа гвоздодером на почве ревности

В Нижегородской области 41-летняя местная жительница напала на супруга с гвоздодером. По предварительной информации, поводом для агрессии стала ревность. Об этом сообщает NewsNN в Telegram-канале со ссылкой на источник в правоохранительных органах.

Инцидент произошел в Сокольском округе. По данным издания, мужчина возвращался от своей знакомой, когда на дороге его подрезала машина. За рулем была его супруга. Женщина вышла из автомобиля и напала на мужа с гвоздодером, после чего уехала.

После случившегося потерпевший вернулся к знакомой, которая вызвала ему скорую помощь. Медики диагностировали мужчине переломы ребер и ушиб головы.

Нарушительница уже признала вину и написала явку с повинной. Она находится под подпиской о невыезде.

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