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Россиянка избила мужа гвоздодером на почве ревности

В Нижегородской области ревнивая жена избила мужа гвоздодером
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Кирилл Каллиников/РИА Новости

В Нижегородской области 41-летняя местная жительница напала на супруга с гвоздодером. По предварительной информации, поводом для агрессии стала ревность. Об этом сообщает NewsNN в Telegram-канале со ссылкой на источник в правоохранительных органах.

Инцидент произошел в Сокольском округе. По данным издания, мужчина возвращался от своей знакомой, когда на дороге его подрезала машина. За рулем была его супруга. Женщина вышла из автомобиля и напала на мужа с гвоздодером, после чего уехала.

После случившегося потерпевший вернулся к знакомой, которая вызвала ему скорую помощь. Медики диагностировали мужчине переломы ребер и ушиб головы.

Нарушительница уже признала вину и написала явку с повинной. Она находится под подпиской о невыезде.

До этого ревнивец из Самары запер подругу в квартире и грозил облить ее кислотой. Чтобы освободиться, девушка помирилась с агрессором и сбежала при первой возможности.

Ранее в Москве завершилось расследование дела о похищении девяти девушек.

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