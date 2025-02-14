Ревнивец из Самары запер любимую в квартире и грозил облить ее кислотой

В Самаре мужчину будут судить за то, что угрожал подруге облить ее кислотой

В Самаре перед судом предстанет мужчина, лишивший знакомую свободы. Об этом сообщает управление СК РФ по региону.

Инцидент произошел в июне 2024 года, но расследование завершилось только сейчас. По версии следствия, фигурант закрыл возлюбленную в квартире и некоторое время не выпускал. Чтобы освободиться, девушка помирилась с мужчиной, но, когда появилась возможность, сбежала.

Известно, что до этого случая обвиняемый угрожал облить пострадавшую серной кислотой. Все это он делал на почве ревности.

В отношении мужчины возбудили дело по нескольким статьям, в том числе и о незаконном лишении человека свободы. Материалы направлены в суд для рассмотрения по существу.

До этого в Москве завершилось расследование дела о похищении девяти девушек. По версии следствия, два жителя Подмосковья силой сажали пострадавших в машину, где требовали отдать им деньги. Когда средства оказывались у них, пострадавшую отпускали.

Ранее в Грузии около 100 женщин удерживали в рабстве на ферме яйцеклеток.