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В администрации президента не поддержали новые правила сверхурочной работы

РБК: Кремль не поддержал законопроект Минэкономразвития о сверхурочной работе
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Elle Aon/Shutterstock/FOTODOM

В администрации президента не поддержали законопроект о сверхурочной работе на фоне дефицита кадров. Об этом сообщил РБК со ссылкой на трех источников.

По его данным, государственно-правовое управление (ГПУ) президента вынесло отрицательный отзыв на законопроект Минэкономразвития, вносящий изменения в Трудовой кодекс. Позиция ГПУ была представлена в начале февраля на межведомственном совещании с участием представителей работодателей и профсоюзов.

Законопроект предполагает, что лимиты по сверхурочному труду должны быть увеличены в два раза — до четырех часов в день и 240 часов в год. Кроме того, министерство предлагает ввести двойную оплату всех сверхурочных часов сверх планки в 120 часов и сократить срок уведомления работника об изменениях условий договора по инициативе работодателя до одного месяца.

По словам одного из источников, часть положений были отклонены, так как ГПУ сочло их неприемлемыми с точки зрения соцзащиты граждан, другие же были «развернуты в противоположном направлении».

Больше всего разногласий, подчеркивает РБК, вызвала тема сверхурочной работы — в администрации президента не поддерживают предложение ведомства.

В декабре кандидат экономических наук, доцент кафедры общественных финансов Финансового университета при правительстве РФ Игорь Балынин высказал мнение, что поправки о сверхурочной работе, скорее всего, будут приняты.

Ранее российские учителя попросили оплачивать переработки по повышенному тарифу.

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