Россиянам объяснили, почему самозанятость лучше совмещать с официальной работой

Чтобы начать работать на себя, необязательно уходить с основной занятости – при желании это можно совмещать. Так можно получить дополнительный доход к зарплате и при этом не терять льготы и другие социальные гарантии – больничные, отпускные и другие, объяснил в беседе с RT основатель платформы для сотрудничества с самозанятыми «Консоль» Михаил Провизион.

По закону можно работать по трудовому договору и при этом выполнять те или иные обязанности в статусе самозанятого.

«Самозанятость не подразумевает полного отказа от постоянного трудоустройства — наоборот, можно совмещать и получать выгоды обоих типов занятости. Именно поэтому количество самозанятых стабильно растет», — подчеркнул эксперт.

При совмещении этих двух типов занятости можно получать хороший дополнительный доход, но при этом иметь право на оплату больничного, отпускных, декрета, а также зарабатывать стаж. Что касается статуса самозанятости, то он страхует от получения штрафа за незаконную предпринимательскую деятельность. Также самозанятые платят меньше налогов – от 4% до 6 в зависимости от того, с кем ведется сотрудничество – физлицом или организацией, заключил Провизион.

Напомним, в январе стало известно, что Минтруд РФ разработал механизм страхования самозанятых. Он подразумевает, что они смогут оформлять оплачиваемые больничные в случае временной нетрудоспособности. Законопроект позволит застрахованному выбирать страховую сумму в пределах от 35 до 50 тысяч рублей, при этом ежемесячный взнос при сумме в 35 тысяч рублей составит 1344 рубля, при сумме в 50 тысяч рублей — 1920 рублей. Запустить инициативу в качестве эксперимента планируется с 1 января 2026 года.

Ранее был назван минимальный размер пенсии для самозанятых.