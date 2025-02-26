Россиянам рассказали, какое мясо безопаснее – замороженное или охлажденное

Покупать охлажденные полуфабрикаты и мясную продукцию нужно только в холодное время года и у проверенных продавцов, которые дорожат клиентами. Летом, особенно в регионах с жарким климатом, лучше от «охлажденки» отказаться в пользу «заморозки», которая всегда более безопасна, рассказал управляющий корпоративной столовой крупного пищевого предприятия в Москве, шеф-повар Андрей Алексеев в беседе с RuNews24.ru.

Покупать охлажденное мясо летом не следует ни на рынках, ни в супермаркетах, так как оно не всегда находится в нужных температурных условиях – например, нет гарантии, что режим соблюдался при перевозке товаров.

«Правильно замороженная и потом уже дефростированная, размороженная продукция не намного хуже, чем охлажденная, если она перемещается в магазины из мясных заготовочных цехов», — подчеркнул эксперт.

На качество «охлажденки» влияет и человеческий фактор – например, при завозе продукции в магазин, термокузов, где она лежит, открывают, и, пока ведется разгрузка, лежащие в нем товары нагреваются. Все это сильно нарушает температурный режим, что способствует размножению вредоносных бактерий и других микроорганизмов с огромной скоростью, объяснил Алексеев.

А вот замороженное мясо, как правило, в таких же условиях не успевает «отеплиться» – его перевозят уже в кузовах с температурой -18, а не -6 градусов, благодаря чему разгрузка товара не так ему вредит. Кроме того, нужно учитывать, что современная заморозка проводится быстро, в «шоковом режиме» при сильном морозе и обдуве. Все это позволяет создать среду, в которой микробы не размножаются, отметил специалист.

«Спокойно купив замороженное мясо или полуфабрикаты, мы кладем его в морозильные камеры, а при необходимости достаем и готовим блюда. Кстати, правильная разморозка происходит именно в холодильнике», — заключил Алексеев.

Напомним, врачи также предостерегли россиян от покупки готового, замаринованного шашлыка, так как свежесть такого мяса невозможно определить. Приобретать готовые кусочки стоит только будучи уверенным в их качестве, подчеркивают медики.

Ранее стало известно, что Россия нарастила закупки одного вида мяса за рубежом.