Подписывайтесь на Газету.Ru в Telegram Публикуем там только самое важное и интересное!
Новые комментарии +
Размер текста
А
А
А

Россиянам рассказали, какое мясо безопаснее – замороженное или охлажденное

Шеф-повар Алексеев: охлажденное мясо намного опаснее, чем замороженное
close
Александр Кряжев/РИА «Новости»

Покупать охлажденные полуфабрикаты и мясную продукцию нужно только в холодное время года и у проверенных продавцов, которые дорожат клиентами. Летом, особенно в регионах с жарким климатом, лучше от «охлажденки» отказаться в пользу «заморозки», которая всегда более безопасна, рассказал управляющий корпоративной столовой крупного пищевого предприятия в Москве, шеф-повар Андрей Алексеев в беседе с RuNews24.ru.

Покупать охлажденное мясо летом не следует ни на рынках, ни в супермаркетах, так как оно не всегда находится в нужных температурных условиях – например, нет гарантии, что режим соблюдался при перевозке товаров.

«Правильно замороженная и потом уже дефростированная, размороженная продукция не намного хуже, чем охлажденная, если она перемещается в магазины из мясных заготовочных цехов», — подчеркнул эксперт.

На качество «охлажденки» влияет и человеческий фактор – например, при завозе продукции в магазин, термокузов, где она лежит, открывают, и, пока ведется разгрузка, лежащие в нем товары нагреваются. Все это сильно нарушает температурный режим, что способствует размножению вредоносных бактерий и других микроорганизмов с огромной скоростью, объяснил Алексеев.

А вот замороженное мясо, как правило, в таких же условиях не успевает «отеплиться» – его перевозят уже в кузовах с температурой -18, а не -6 градусов, благодаря чему разгрузка товара не так ему вредит. Кроме того, нужно учитывать, что современная заморозка проводится быстро, в «шоковом режиме» при сильном морозе и обдуве. Все это позволяет создать среду, в которой микробы не размножаются, отметил специалист.

«Спокойно купив замороженное мясо или полуфабрикаты, мы кладем его в морозильные камеры, а при необходимости достаем и готовим блюда. Кстати, правильная разморозка происходит именно в холодильнике», — заключил Алексеев.

Напомним, врачи также предостерегли россиян от покупки готового, замаринованного шашлыка, так как свежесть такого мяса невозможно определить. Приобретать готовые кусочки стоит только будучи уверенным в их качестве, подчеркивают медики.

Ранее стало известно, что Россия нарастила закупки одного вида мяса за рубежом.

Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2025) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами