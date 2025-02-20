Россия нарастила закупки одного вида мяса за рубежом

EMEAT: закупки говядины и ее субпродуктов Россией выросли на 15% в 2024 году

Объем закупок говядины и ее субпродуктов со стороны России вырос по итогам 2024 года на 15% по сравнению с годом ранее, до 311 тонн, пишет газета «Ведомости» со ссылкой на сообщение отраслевого агентства EMEAT.

При этом рост доли импорта от общего объема российского рынка этого продукта изменился незначительно – на 1 процентный пункт относительно прошлого года и достиг 16%.

В середине января основатель облачного сервиса мониторинга цен на продукты питания «Ценозавр» Константин Калугин в беседе с агентством РИАМО сообщил, что наибольший рост стоимости за год среди разных видов мяса показала говядина (+25,4%). По его словам, в среднем килограмм говядины обойдется в 880 рублей.

Курятина подорожала на 11%. Килограмм мяса в среднем стоит 343 рубля. Свинина прибавила в цене на 6,6%. За килограмм придется выложить порядка 467 рублей, рассказал эксперт. Калугин объяснил рост цены на мясо увеличением себестоимости продукции.

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