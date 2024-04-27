Газета.Ru в Telegram
Новые комментарии +
Размер текста
А
А
А

Врач объяснил, почему не стоит покупать замаринованный шашлык

Врач Белоусов: при покупке готового шашлыка сложно оценить свежесть мяса

close
100%
Shutterstock

При покупке замаринованного шашлыка сложно оценить свежесть мяса, поэтому приобретать готовые кусочки стоит только будучи уверенным в их качестве. Об этом в беседе с РИАМО сообщил врач-гастроэнтеролог АО «Медицина» (клиника академика Ройтберга) Евгений Белоусов.

«Рекомендуется выбирать определенные части мяса для жарки на мангале. У курицы — бедро, голень, крылья, у свинины — шея, корейка, ребра, вырезка, а у баранины — корейка, поясничная часть, задняя часть, ребра. Важно обращаться к мяснику на рынке, чтобы получить качественное мясо», — посоветовал врач.

Он также отметил, что выбирая мясо для шашлыка на рынке, важно обратить внимание на несколько параметров. По его словам, важно, чтобы животное было молодым, мякоть имела розовый цвет и содержала жирок. Свежесть и отсутствие замораживания обязательны.

Накануне сообщалось, что стоимость шашлыка из свинины в этом году составила 464,33 рубля, по сравнению с прошлым годом цена выросла на 10%. Сильнее всего подорожал куриный шашлык — на 25% до 339,96 рубля.

Ранее стало известно самое популярное у россиян мясо для приготовления шашлыка.

Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2024) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами