Врач объяснил, почему не стоит покупать замаринованный шашлык

При покупке замаринованного шашлыка сложно оценить свежесть мяса, поэтому приобретать готовые кусочки стоит только будучи уверенным в их качестве. Об этом в беседе с РИАМО сообщил врач-гастроэнтеролог АО «Медицина» (клиника академика Ройтберга) Евгений Белоусов.

«Рекомендуется выбирать определенные части мяса для жарки на мангале. У курицы — бедро, голень, крылья, у свинины — шея, корейка, ребра, вырезка, а у баранины — корейка, поясничная часть, задняя часть, ребра. Важно обращаться к мяснику на рынке, чтобы получить качественное мясо», — посоветовал врач.

Он также отметил, что выбирая мясо для шашлыка на рынке, важно обратить внимание на несколько параметров. По его словам, важно, чтобы животное было молодым, мякоть имела розовый цвет и содержала жирок. Свежесть и отсутствие замораживания обязательны.

Накануне сообщалось, что стоимость шашлыка из свинины в этом году составила 464,33 рубля, по сравнению с прошлым годом цена выросла на 10%. Сильнее всего подорожал куриный шашлык — на 25% до 339,96 рубля.

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