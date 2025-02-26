Подписывайтесь на Газету.Ru в Telegram Публикуем там только самое важное и интересное!
Новые комментарии +
Размер текста
А
А
А

Украинский продюсер Бардаш раскрыл изменившиеся настроения на Украине

Продюсер Бардаш: украинцы начали понимать, что Россия стала райским местом
close
Natalia Shatokhina/news.ru/Global Look Press

Украинцы начали менять свое отношение к России и властям Украины, все больше людей стали понимать, что Россия «стала райским местом». Об этом заявил украинский продюсер Юрий Бардаш в интервью «Царьграду».

Он отметил, что у людей, которые всем сердцем поддерживали Украину, «спала пелена».

«Все больше спрашивают, как попасть на Ноев ковчег. Я три года назад об этом говорил. А мне в ответ смеялись. Но они просто не понимали, что такое Россия, насколько это райское место. Сейчас мы потихонечку все это понимаем», — сказал Бардаш.

21 февраля социологическая группа «Рейтинг» сообщила, что большинство (64%) жителей Украины поддерживают проведение прямых переговоров с Россией для урегулирования конфликта. В январе только 38% респондентов одобряли диалог с Москвой. Причины резкого увеличения числа сторонников переговоров не указывались.

Ранее большинство британцев не поддержали наращивание помощи Украине.

Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2025) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами