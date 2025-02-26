Украинцы начали менять свое отношение к России и властям Украины, все больше людей стали понимать, что Россия «стала райским местом». Об этом заявил украинский продюсер Юрий Бардаш в интервью «Царьграду».

Он отметил, что у людей, которые всем сердцем поддерживали Украину, «спала пелена».

«Все больше спрашивают, как попасть на Ноев ковчег. Я три года назад об этом говорил. А мне в ответ смеялись. Но они просто не понимали, что такое Россия, насколько это райское место. Сейчас мы потихонечку все это понимаем», — сказал Бардаш.

21 февраля социологическая группа «Рейтинг» сообщила, что большинство (64%) жителей Украины поддерживают проведение прямых переговоров с Россией для урегулирования конфликта. В январе только 38% респондентов одобряли диалог с Москвой. Причины резкого увеличения числа сторонников переговоров не указывались.

Ранее большинство британцев не поддержали наращивание помощи Украине.