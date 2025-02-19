Евросоюз планирует снять ряд санкций против Сирии

Reuters: ЕС хочет снять санкции против Сирии в сферах энергетики и транспорта

Европейский союз планирует снять санкции в отношении Сирии в сферах энергетики, транспорта и банковских операций. Об этом сообщило агентство Reuters со ссылкой на проект документа ЕС.

В январе министры объединения согласовали дорожную карту по смягчению антисирийских санкций, но оставили детали на обсуждение. В новом проекте декларации говорится, что Совет ЕС принял решение приостановить ряд ограничительных мер «в сферах энергетики, транспорта и реконструкции, а также для упрощения связанных с ними финансовых и банковских операций».

Согласно документу, ЕС также продлит на неопределенный срок действие соглашения по облегчению доставки гуманитарной помощи.

Совет также оценит, можно ли приостановить ограничительные меры, и продолжит изучать вопрос, остаются ли приостановки целесообразными.

11 февраля директор департамента Ближнего Востока и Северной Африки МИД РФ Александр Кинщак высказал мнение, что Запад не будет торопиться со снятием санкций против Дамаска, поскольку это необходимо для сохранения рычагов давления на новые власти Сирии.

Ранее Турция сняла ограничения на сирийский импорт.