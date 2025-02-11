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Турция сняла ограничения на сирийский импорт

Аллуш: Турция сняла ограничения на импорт сирийских товаров
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Depositphotos

Министерство торговли Турции сняло запрет на импорт сирийских товаров. Об этом заявил представитель Главного управления сухопутных и морских портов Мазен Аллуш, передает ТАСС.

«Заседания и обсуждения Главного управления сухопутных и морских портов и Министерства торговли Турции привели к принятию решения об отмене ограничений на экспорт сирийских товаров и продуктов питания на турецкие рынки», — говорится в сообщении.

Глава МИД Турции Хакан Фидан заявил, что приоритетной задачей новых властей Сирии является восстановление энергетики и воздушного сообщения. Фидан выразил надежду на улучшение экономики страны после реализации задач. Он подчеркнул, что для Сирии важна отмена международных санкций, а также объединение всех действующих вооруженных группировок в национальную армию.

В феврале агентство Reuters со ссылкой на источники сообщало, что президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган и президент сирийского переходного правительства Ахмед аш-Шараа на переговорах в Анкаре обсуждали возможность создания турецких авиабаз в Сирии. Позднее в администрация президента Турции заявили, что не имеют информацию о планах создания авиабаз в Сирии.

Ранее глава минобороны Сирии Абу Касра допустил сохранение российских баз в стране, если это будет выгодно для нее.

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