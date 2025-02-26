Новые выбросы мазута зафиксированы в Краснодарском крае

Новые выбросы мазута после крушения танкеров в Керченском проливе зафиксированы на десяти участках побережья Краснодарского края. Об этом сообщили в пресс-службе Оперативного штаба региона.

«26 февраля по результатам утреннего мониторинга береговой линии на 10 участках, закрепленных за муниципалитетами Краснодарского края, обнаружили новые выбросы фрагментов нефтепродуктов», — говорится в сообщении.

В оперштабе добавили, что новые фрагменты нефтепродуктов собирают в первую очередь, а затем продолжают очистку основной территории пляжей.

15 декабря 2024 года в Керченском проливе потерпели крушение танкеры «Волгонефть-212» и «Волгонефть-239». Суда перевозили нефтепродукты и оказались в экстремальных погодных условиях: сильный шквалистый ветер и волнение моря до семи баллов стали причиной аварии. По данным экстренных служб, в результате инцидента почти 3,8 тыс. тонн мазута вылилось в Черное море. 7 февраля новые случаи выбросов мазута зафиксировали на 15 участках проведения работ в Краснодарском крае, Крыму и Севастополе.

В феврале представитель компании «Волгатранснефть» Ольга Паутова назвала причиной крушения танкера «Волгонефть-239» в Керченском проливе ветро-волновую нагрузку.

Ранее Минтранс РФ рассказал о демонтаже танкера «Волгонефть-239».