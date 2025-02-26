Стало известно, где будут отдыхать россияне предстоящим летом

Россияне за последний год продемонстрировали большой интерес к международным путешествиям – по некоторым странам количество поездок превысило доковидные значения. В числе лидеров – Турция, ОАЭ и Таиланд. А предстоящим летом также многие поедут в Китай и во Вьетнам, рассказал вице-президент Российского союза туриндустрии Дмитрий Горин Общественной Службе Новостей.

«Здесь нужно выделить также большой спрос на путешествия в Китай, особенно на остров Хайнань. Также большой популярностью пользуется Вьетнам. И сейчас фактически уже поставлены туристические рейсы в Нячанг. Это очень популярный курорт», — отметил Горин.

В числе традиционно пользующихся популярностью у туристов направлений он назвал также Шри-Ланку, Мальдивы, Индонезию и Египет. Также, несмотря на ограничения, летают российские путешественники и в Европу – спросом пользуются Франция, Греция, Испания и Италия.

По мнению специалиста, поездки на лето стоит бронировать уже сейчас, так как спрос постоянно растет. Тем более, что сейчас ситуация для этого сложилась благоприятная – из-за курса валют и укрепления рубля более, чем на 10%, зарубежные поездки могут обойтись дешевле, чем обычно, отметил Горин. По его словам, следующий выгодный период будет в марте, когда стартуют акции раннего бронирования, воспользовавшись которыми можно сэкономить от 10% до 40%.

В целом выездной туризм возвращает отложенный спрос, а траты жителей России на путешествия выросли даже по сравнению с доковидным периодом, заключил эксперт.

Напомним, по данным исследования сервиса «Туту», треть россиян чаще всего путешествуют по стране. 27% все-таки выезжают отдыхать за границу, но все равно предпочитают проводить отпуск где-нибудь в России. А каждый седьмой соотечественник не имеет возможности или желания где-либо отдыхать — ни в России, ни за рубежом.

Ранее россиянам рассказали о лучших направлениях для летнего отдыха внутри страны.