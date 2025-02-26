Подписывайтесь на Газету.Ru в Telegram Публикуем там только самое важное и интересное!
Новые комментарии +
Размер текста
А
А
А

Стало известно, где будут отдыхать россияне предстоящим летом

Турэксперт Горин: россияне летом поедут в Китай, Турцию и Вьетнам
close
Li Duojiang/XinHua/Global Look Press

Россияне за последний год продемонстрировали большой интерес к международным путешествиям – по некоторым странам количество поездок превысило доковидные значения. В числе лидеров – Турция, ОАЭ и Таиланд. А предстоящим летом также многие поедут в Китай и во Вьетнам, рассказал вице-президент Российского союза туриндустрии Дмитрий Горин Общественной Службе Новостей.

«Здесь нужно выделить также большой спрос на путешествия в Китай, особенно на остров Хайнань. Также большой популярностью пользуется Вьетнам. И сейчас фактически уже поставлены туристические рейсы в Нячанг. Это очень популярный курорт», — отметил Горин.

В числе традиционно пользующихся популярностью у туристов направлений он назвал также Шри-Ланку, Мальдивы, Индонезию и Египет. Также, несмотря на ограничения, летают российские путешественники и в Европу – спросом пользуются Франция, Греция, Испания и Италия.

По мнению специалиста, поездки на лето стоит бронировать уже сейчас, так как спрос постоянно растет. Тем более, что сейчас ситуация для этого сложилась благоприятная – из-за курса валют и укрепления рубля более, чем на 10%, зарубежные поездки могут обойтись дешевле, чем обычно, отметил Горин. По его словам, следующий выгодный период будет в марте, когда стартуют акции раннего бронирования, воспользовавшись которыми можно сэкономить от 10% до 40%.

В целом выездной туризм возвращает отложенный спрос, а траты жителей России на путешествия выросли даже по сравнению с доковидным периодом, заключил эксперт.

Напомним, по данным исследования сервиса «Туту», треть россиян чаще всего путешествуют по стране. 27% все-таки выезжают отдыхать за границу, но все равно предпочитают проводить отпуск где-нибудь в России. А каждый седьмой соотечественник не имеет возможности или желания где-либо отдыхать — ни в России, ни за рубежом.

Ранее россиянам рассказали о лучших направлениях для летнего отдыха внутри страны.

Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2025) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами