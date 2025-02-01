Забытый воспитательницей шестилетний мальчик скитался один по российскому городу

В Челябинске воспитательница забыла мальчика на улице, он скитался по городу

В Челябинске воспитательница детского сада забыла шестилетнего мальчика на улице, и он скитался по городу один. Об этом сообщает Telegram-канал «Агентство чрезвычайных новостей».

Инцидент произошел в одном из городских детских садов после прогулки. Шестилетний мальчик замешкался, когда все дети стали заходить в помещение, а воспитательница этого не заметила и закрыла перед ним дверь. Следом зашла другая группа, и педагог, сопровождавший ее, предложил дошкольнику зайти, но тот отказался. Предположительно, он побоялся окончательно потеряться.

Так ребенок остался на улице и самостоятельно ушел за территорию детского сада. Когда мальчик замерз, он подошел к случайной прохожей примерно в двух кварталах от местонахождения дошкольной организации и сообщил, что потерялся. Женщина позвонила в полицию, и стражи порядка вернули «путешественника» в детский сад.

К тому времени в детском саду тоже заметили отсутствие ребенка и сообщили об этом в полицию. Воспитатель, оставившая мальчика на улице, рассказала, что заработалась и устала.

Ранее в Кургане воспитатели детсада потеряли ребенка на прогулке и не заметили.