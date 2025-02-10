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На Алтае воспитатель дома ребенка истязала детей

На Алтае осудили воспитателя дома ребенка за истязание детей
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Depositphotos

Бийский городской суд вынес приговор бывшему воспитателю специализированного дома ребенка, которую обвинили в жестоком обращении с детьми. Об этом сообщает объединенная пресс-служба судов Алтайского края.

По данным следствия, 24-летняя сотрудница дома ребенка с декабря 2022 года по июнь 2024 года применяла физическую силу к двум воспитанникам. Она систематически наносила детям побои. О фактах жестокого обращения стало известно органам опеки, что послужило основанием для задержания воспитательницы.

В отношении женщины было возбуждено уголовное дело, приговором суда ей назначено наказание в виде лишения свободы сроком на два года один месяц с отбыванием в колонии общего режима, ей также запрещено в течение двух лет работать с детьми.

До этого сообщалось, что в Башкирии учитель физики отлупил школьника линейкой. Инцидент произошел в селе Табынское. Учитель физики отлупил школьника линейкой — произошедшее попало в объектив камеры. Родители утверждают, что это не первый случай, когда педагог поднимает руку на детей. Педагог уволился из образовательного учреждения по собственному желанию.

Ранее воспитательница детсада избила и едва не отравила трехлетнего мальчика с аутизмом.

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