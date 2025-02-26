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В Совфеде поддержали идею о продлении маткапитала до 31 декабря 2030 года

Совфед одобрил закон о продлении программы маткапитала до конца 2030 года
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Global Look Press

Закон о продлении материнского капитала до 31 декабря 2030 года получил одобрение Совета Федерации. Инициатором проекта выступило российское правительство, пишет ТАСС.

Уточняется, что изменения вносятся в закон «О дополнительных мерах государственной поддержки семей, имеющих детей».

Продлить программу маткапитала до конца 2030 года поручил президент РФ Владимир Путин по итогам послания Федеральному собранию. С 2027 по 2030 год право на выплаты получат около пяти миллионов российских семей. По предварительным оценкам, реализация закона потребует дополнительных расходов из бюджета в объеме 2,77 трлн рублей.

Такая мера государственной поддержки семей с детьми, как материнский капитал, действует с 2007 года. Изначально выплаты были положены за второго ребенка, но с 2020 года сертификат стали выдавать и при рождении или усыновлении первого. С 1 февраля 2025 года маткапитал проиндексировали на 7,3% — до 676,4 тыс. рублей за первого ребенка. Доплата за второго в 2025 году равна 217 тыс. рублей.

До этого в Общественной палате и Росстате предложили увеличить материнский капитал за третьего ребенка до одного миллиона рублей. Таким образом авторы инициативы хотят простимулировать женщин в возрасте 30-40 лет рожать.

Ранее священник из Екатеринбурга призвал отменить маткапитал.

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