В ОП предложили увеличить маткапитал за третьего ребенка

Материнский капитал за третьего ребенка предложили увеличить до одного миллиона рублей. Об этом сообщает РБК со ссылкой на совместный доклад Общественной палаты (ОП) и Росстата «Семья и дети в России».

«Авторы доклада предлагают увеличить с 450 тысяч до одного млн рублей размер выплаты семьям, в которых с 1 января 2025 года родился третий ребенок или последующие дети, на погашение основного долга и процентов по ипотеке», — говорится в публикации.

Отмечается, что таким образом авторы предлагают простимулировать рождаемость среди женщин в возрасте 30–40 лет.

До этого авторы доклада Общественной палаты (ОП) и Росстата «Семья и дети в России» сообщали, что демографическую ситуацию в России могут улучшить льготы на жилье и покупку автомобилей.

В документе говорится, что поддержка рождаемости, которая предоставлялась в стране за последние годы, была направлена на рождение первого ребенка. При этом суммарный коэффициент рождения первенцев и вторых детей снижался, а численность третьих и последующих продолжала расти. Авторы инициативы предлагают сконцентрировать меры поддержки на людях в возрасте от 30 до 40 лет, которые уже имеют детей.

Ранее демограф заявил об ожидаемом уменьшении пенсий в России.