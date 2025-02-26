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Врач назвала продукты, от которых зависит долголетие и здоровое старение

Диетолог Дианова: бобовые и соевое молоко необходимы для здорового старения
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Linnea Rheborg/Global Look Press

Высокое потребление животного белка повышает риск хронических заболеваний, а растительного и молочного — наоборот, увеличивает шансы на здоровое старение и долгую жизнь, заявила диетолог Нурия Дианова со ссылкой на соответствующее исследование. В беседе с Общественной Службой Новостей она призвала включить в рацион продукты, богатые растительными белками.

В списке продуктов с «белками здоровья» Дианова назвала бобовые – чечевицу, фасоль, горох, арахис, нут. Есть их рекомендуется не реже двух-трех раз в неделю.

«Они являются отличными источниками растительного белка, количество которого по содержанию может превышать порой в мясе и рыбе. Они содержат много клетчатки и полезных микроэлементов, дают продолжительное чувство сытости», — отметила врач.

Также по два-три раза в неделю нужно употреблять соевые продукты – тофу, темпе и соевое молоко, которые входят в рацион долгожителей острова Окинава. Они богаты белком, аминокислотами, протеином.

Можно включить в рацион и растительные альтернативы мясу – например, фарш, котлеты. Их производят из сочетаний различных видов растительных белков и жиров, обогащенных пищевыми волокнами, витаминами и микроэлементами. Врачи часто прописывают пациентам такие продукты для оздоровления, отметила диетолог.

Кроме того, врач порекомендовала употреблять в пищу цельнозерновые продукты, а также миндаль, грецкие орехи, семена чиа, семена льна и тыквенные семечки. Перекусывать лучше всего фруктами, ягодами, сухофруктами, орехами, заключила Дианова.

До этого диетолог-консультант, замдиректора АНО НИЦ «Здоровое питание» Алексей Кабанов отмечал, что здоровое питание предполагает, что не менее 15% калорий в сутки будут состоять из белков, предпочтительно — нежирных, растительного происхождения. По его словам, особенно удачным решением будет выбрать на ужин перекус на основе растительных белков – это позволит как утолить голод, так и защитить организм от лишних калорий и насыщенных жиров.

Ранее был назван самый безопасный и богатый источник растительного белка.

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