Назван самый безопасный и богатый источник растительного белка

Ученые из Стэнфордского центра профилактических исследований в Соединенных Штатах назвали фасоль, горох и чечевицу оптимальными по содержанию и качеству белка продуктами. Об этом сообщает издание CNN.

По мнению исследователей, фасоль и родственные ей чечевица и горох могут конкурировать с мясом по ценности усвояемого белка. Кроме того, бобовые, в отличие от продуктов животного происхождения, не содержат насыщенных жиров, которые в избытке повышают риск ожирения, повышения уровня холестерина и развития сердечно-сосудистых заболеваний.

Бобовые также содержат клетчатку — необходимые для здоровья кишечника волокна, и полезные микроэлементы — железо, магний, медь, фолиевую кислоту и другие необходимые вещества. По мнению ученых, эти свойства можно считать основой для долголетия и здорового питания.

Кроме того, фасоль как источник белка производить намного менее затратно, чем мясо. Исследования показывают, что отказ от мясных продуктов в пользу бобов может сократить выбросы углекислого газа, который представляет опасность для планеты.

Ученые объяснили, что углекислый газ усиливает парниковый эффект. Солнечные лучи нагревают поверхность Земли, а молекулы углекислого газа задерживают тепло, не позволяя ему уходить в космос.

Ранее были перечислены продукты, повышающие риск воспаления слизистой желудка.