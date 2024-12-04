Врач раскрыл пользу растительного белка для здоровья

Здоровое питание предполагает, что не менее 15% калорий в сутки будут состоять из белков. Причем лучшим вариантом считаются нежирные растительные белки, особенно если речь идет об ужине, рассказал диетолог-консультант, замдиректора АНО НИЦ «Здоровое питание» Алексей Кабанов Общественной Службе Новостей.

Полезный для здоровья растительный белок содержится в бобовых, грибах, растительном мясе и молоке, орехах – важно включить эти продукты в свой рацион, выбирая их для сытных перекусов, считает врач. По его мнению, ими следует заменить сладости и другие углеводы, которые повышают риск диабета и ожирения.

Особенно удачным решением будет выбрать на ужин перекус на основе растительных белков – это позволит как утолить голод, так и защитить организм от лишних калорий и насыщенных жиров. Что касается животных белков, то они также полезны, но для последнего за день приема пищи тяжеловаты, считает Кабанов. Здесь, по его словам, лучше отдавать предпочтение нежирным куриной грудке, индейке, кролику.

В животных белках – мясной и молочной продукции – содержатся насыщенные жиры и трансжиры. Так, у людей, которые злоупотребляют сливочным маслом или свининой, растет угроза заболеваний сердца и сосудов, риск сахарного диабета, объяснил врач. Поэтому продукты с растительным белком полезнее, заключил он.

Напомним, ученые выяснили, что питание растительным белком снижает риск болезней сердца на 27%. У участников исследования замена красного и переработанного мяса в рационе на орехи дополнительно снизила риск инсульта, нормализовала артериальное давление и уменьшила уровень воспалительных биомаркеров.

Ранее был назван топ-20 продуктов животного и растительного происхождения.