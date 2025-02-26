В Совфеде предложили учитывать при поступлении в вуз средний балл аттестата

Средний балл аттестата должен учитываться при поступлении в вуз. Об этом заявила председатель Совета Федерации Валентина Матвиенко во время правительственного часа с участием вице-премьера Дмитрия Чернышенко, передает ТАСС.

«ЕГЭ, любой экзамен — это же лотерея. Вот разволновался ребенок. Или все вопросы наизусть знает, а одного не знал, и он получает меньше баллов, необходимых для поступления. Мне кажется, средняя оценка по аттестату должна обязательно учитываться при поступлении в вузы», — сказала Матвиенко.

В декабре 2024 года глава Совета по правам человека при президенте Валерий Фадеев заявил, что необходимо побуждать учеников к освоению всей школьной программы, а не только тех предметов, по которым они сдают ЕГЭ. В связи с этим он предложил ввести некую интегральную оценку знаний выпускников. «Например, средний балл, как это было в Советском Союзе», — отмечал Фадеев.

Глава Российской академии образования Ольга Васильева поддержала идею. Она считает, что в качестве итога обучения следует рассматривать все достижения детей, а не только результаты ЕГЭ. Подробнее — в материале «Газеты.Ru».

Ранее в Рособрнадзоре назвали условие отмены ЕГЭ.