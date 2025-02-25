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В Рособрнадзоре назвали условие отмены ЕГЭ

Глава Рособрнадзора: ЕГЭ отменят, когда он перестанет совершенствоваться
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Виталий Аньков/РИА Новости

ЕГЭ могут отменить в том случае, если этот вид экзамена для выпускников школ перестанет совершенствоваться. Об этом заявил глава Рособрнадзора Анзор Музаев на пресс-конференции «Старт кампании ЕГЭ 2025 года», передает РИА Новости.

«Я ответственно вам заявляю: когда ЕГЭ перестанет совершенствоваться, вот тогда его, наверное, отменят. ЕГЭ совершенствуется все время», — сказал он.

Как отмечает агентство, около 716 тысяч школьников планируют сдать единый государственный экзамен в этом году. Основной период сдачи экзамена начнется 23 мая, пересдача пройдет 3 и 4 июля.

12 февраля Госдума приняла в первом чтении законопроект о сдаче двух предметов на Основном государственном экзамене (ОГЭ) в пилотных регионах. Документ предполагает сдачу двух предметов для выпускников девятых классов вместо четырех — математики и русского языка. Пилотными регионами стали Москва, Санкт-Петербург, Ростовская и Тюменская области, а также Северная Осетия.

Ранее сообщалось, что в Рособрнадзоре планируют разрешить родителям присутствовать на досмотре школьников перед ЕГЭ.

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