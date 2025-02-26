Психоаналитик объяснила, почему супруги скандально делят имущество при разводе

Супруги могут стать врагами и начать скандально делить имущество при разводе из-за финансовой составляющей или из мести. Об этом «Радио 1» рассказала директор Антикризисного психологического центра, психоаналитик Ирина Смолярчук.

«Первая причина связана именно с финансами. Мужчине, если он обычный служивый работник, нужно куда-то выйти. Поэтому и приходится это делить. А вторая причина — это когда люди делят предметы, которые не представляют никакой ценности. Они в отношениях перешли в острый конфликт, где доказывают невозвратимую ценность», — уточнила эксперт.

По ее словам, месть нужна бывшим супругам для того, чтобы показать другому, как ему плохо. Кроме того, так они пытаются обратить внимание на свое одиночество. Смолярчук добавила, что некоторые также пытаются показать, как партнер будет страдать без них.

Итальянские ученые из Падуанского университета до этого изучили изменения в семейных связях, возникающих в результате развода людей. Они обнаружили, что при расторжении брака мужчинам становится намного сложнее сохранить связь со своими детьми.

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