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Ученые назвали сложности, с которыми сталкиваются мужчины при разводе

JMF: разведенным отцам сложно поддерживать связь с детьми, особенно с дочерьми

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Итальянские ученые из Падуанского университета изучили изменения в семейных связях, возникающих в результате развода людей. Они обнаружили, что при расторжении брака мужчинам становится намного сложнее сохранить связь со своими детьми. Исследование опубликовано в научном издании Journal of Marriage and Family (JMF).

Команда использовала данные отчета «Семьи, социальные субъекты и жизненный цикл», проведенного Национальным статистическим управлением Италии в 2014 году.

Исследование предоставило комплексную демографическую и семейную информацию из более чем 24 тыс. домохозяйств, что сделало его подходящим набором данных для изучения моделей межпоколенческих контактов.

Специалисты сосредоточились на взрослых детях в возрасте 30–55 лет, которые больше не жили со своими родителями. Возрастные ограничения были выбраны для изучения отношений родитель-взрослый ребенок в семьях, где дети перешли к самостоятельной жизни, исключая при этом старшие поколения, где родительское разделение было менее распространенным.

В ходе опроса ученые определили окончательную выборку из 6770 выросших детей, что соответствует 11 041 паре родитель-ребенок.

Исследователи наблюдали явные гендерные различия в контактах родителей и детей после разлуки. В разлученных семьях отцы гораздо реже, чем матери, часто контактировали со своими детьми. Эта закономерность сохранялась во всех типах общения, хотя разрыв был наиболее значительным при личном общении и телефонном общении.

Различия между разлученными матерями и отцами были больше в отношениях отец-дочь, чем в отношениях отец-сын. Например, разлученные отцы на 29% реже матерей имели частые личные контакты с дочерьми и на 35% реже лично контактировали с дочерьми. Сыновья реже различали свои модели контактов между матерями и отцами, что приводило к меньшему гендерному разрыву.

Отцы, которые реже общались с детьми лично, также с меньшей вероятностью поддерживали связь через интернет. Это подтверждает «гипотезу накопления», согласно которой сокращение личного контакта усугубляет трудности в других формах взаимодействия. Напротив, отцы, которые поддерживали частые личные контакты, с большей вероятностью оставались на связи с помощью телефона и цифровых средств.

Возраст ребенка на момент развода родителей, по-видимому, играет важную роль, особенно для дочерей. Гендерные различия в контактах были больше, когда дочери были моложе (в возрасте 0–7 лет) на момент развода, но уменьшались, когда разводы происходили в подростковом возрасте (в возрасте 8–17 лет). Это говорит о том, что у детей старшего возраста может быть больше возможностей сформировать сбалансированные отношения с обоими родителями до развода, что снижает влияние на контакт после расставания.

Ранее ученые выяснили, что женщины тяжелее мужчин переносят разрыв отношений.

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