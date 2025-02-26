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Омбудсмен Москалькова предложила закрепить в законе понятие «блогер»

Москалькова призвала законодательно определить понятие «блогер»
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Пресс-служба Уполномоченного по правам человека в РФ

Понятие «блогер» должно быть закреплено в законодательстве для дальнейшего нормативного регулирования этой сферы. С таким предложением выступила уполномоченный по правам человека в РФ Татьяна Москалькова в своем докладе за 2024 год, пишет РИА Новости.

«Для нормативного регулирования нужно установить, что понимается под термином «блогер». Это необходимо прежде всего в интересах законопослушных граждан, тех, кто разделяет и поддерживает традиционные российские ценности», — заявила Москалькова.

Уполномоченный по правам человека в РФ также считает, что надо регламентировать деятельность медицинских блогеров. Для этого она предложила создать реестр, в котором можно будет распознавать, является ли блогер квалифицированным специалистом.

До этого Москалькова призвала регламентировать на законодательном уровне процесс верификации возраста интернет-пользователей. По ее мнению, это нужно сделать, чтобы защитить детей и подростков от негативного контента в сети. Москалькова подчеркнула, что сегодня получить доступ на сайты 18+ могут абсолютно все без подтверждения возраста, что недопустимо.

Ранее Москалькова призвала ускорить решение об алиментах для детей после 18 лет.

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