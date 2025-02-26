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В России призвали ускорить решение об алиментах для детей после 18 лет

Москалькова призвала ускорить решение об алиментах для детей после 18 лет
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Максим Блинов/РИА Новости

В России призвали ускорить решение об алиментах для детей после 18 лет. Об этом говорится в докладе уполномоченного по правам человека Татьяны Москальковой за 2024 год, передает ТАСС.

«Было бы справедливым дополнить Семейный кодекс РФ нормой о праве на получение алиментов совершеннолетними детьми, обучающимися в образовательных организациях», — говорится в документе.

По данным Москальковой, соответствующий законопроект был разработан Минюстом России, внесение инициативы необходимо ускорить для рассмотрения в Госдуме.

Омбудсмен подчеркнула, что на данный момент трудоспособные граждане старше 18 лет, обучающиеся в образовательных учреждениях, не имеют права на алименты, однако на практике совершеннолетие не всегда совпадает с финансовой независимостью человека. Она отметила, что в российских школах предусмотрено 11-летнее обучение.

До этого министр юстиции РФ Константин Чуйченко заявил, что в России нужно установить ограничения для тех неплательщиков алиментов, которые занесены в соответствующий реестр. По его словам, в Китае уклоняющимся от уплаты алиментов лицам запрещены полеты на самолетах в бизнес-классе. Чуйченко предложил перенять данную инициативу для России.

Ранее в Госдуме объяснили, могут ли россиянки тратить алименты на себя.

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