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В России предложили проверять возраст всех интернет-пользователей

Москалькова призвала узаконить верификацию возраста пользователей в сети
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Владимир Астапкович/РИА «Новости»

Процесс верификации возраста интернет-пользователей надо регламентировать на законодательном уровне. Об этом заявила уполномоченный по правам человека в РФ Татьяна Москалькова в своем докладе за 2024 год, пишет ТАСС.

Она подчеркнула, что это необходимо сделать, чтобы защитить несовершеннолетних от негативного контента в сети. В настоящее время, по словам Москальковой, любой интернет-пользователь может поставить «галочку» во всплывающем окне «подтвердите, что вам исполнилось 18 лет» на сайтах со «взрослым» контентом. При этом не запрашивается какое-либо подтверждение возраста, авторизация и прочее.

«В целях защиты несовершеннолетних от негативного влияния контента в сети интернет представляется необходимой законодательная регламентация процессов верификации возраста интернет-пользователей», — указывается в документе.

До этого россиянам рассказали о самой частой угрозе для детей в интернете. По словам эксперта по информационной безопасности (ИБ) Александра Дворянского, несовершеннолетние из-за своей незрелости в оценке рисков являются легкой добычей для мошенников. Преступники предлагают детям различные схемы, часто связанные с финансовым вымогательством. Например, с легким заработком, вступлением в онлайн-сообщества и выманиваем денег через взломанные аккаунты друзей.

Ранее в «Альянсе по защите детей в цифровой среде» рассказали, как избежать опасностей в интернете.

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