В Молдавии уверены, что новое правительство восстановит отношения с Россией

Новое правительство Молдавии, которое будет сформировано после парламентских выборов в 2025 году, восстановит отношения с Россией. Такое мнение высказал лидер Партии социалистов страны Игорь Додон в своем Telegram-канале.

Додон возложил вину за плохие отношения с Россией на президента страны Майю Санду и утвержденное ею правительство.

«Я считаю, что правительство, которое будет сформировано после парламентских выборов, должно отправиться в Москву на переговоры», — заявил Додон.

До этого экс-премьер Молдавии Василий Тарлев заявил, что власти Молдавии должны для обеспечения энергетической безопасности страны вести переговоры с любой страной.

28 декабря «Газпром» направил в компанию «Молдовагаз» уведомление о том, что она регулярно не исполняет свои платежные обязательства по действующему контракту, что является его нарушением. 28 декабря «Газпром» сообщил, что с 1 января прекратит поставки газа в республику.

Ранее в Молдавии заявили, что не признают долг перед «Газпромом».