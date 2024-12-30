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В Молдавии уверены, что новое правительство восстановит отношения с Россией

Додон: новое правительство Молдавии восстановит отношения с Россией
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Михай Карауш/РИА Новости

Новое правительство Молдавии, которое будет сформировано после парламентских выборов в 2025 году, восстановит отношения с Россией. Такое мнение высказал лидер Партии социалистов страны Игорь Додон в своем Telegram-канале.

Додон возложил вину за плохие отношения с Россией на президента страны Майю Санду и утвержденное ею правительство.

«Я считаю, что правительство, которое будет сформировано после парламентских выборов, должно отправиться в Москву на переговоры», — заявил Додон.

До этого экс-премьер Молдавии Василий Тарлев заявил, что власти Молдавии должны для обеспечения энергетической безопасности страны вести переговоры с любой страной.

28 декабря «Газпром» направил в компанию «Молдовагаз» уведомление о том, что она регулярно не исполняет свои платежные обязательства по действующему контракту, что является его нарушением. 28 декабря «Газпром» сообщил, что с 1 января прекратит поставки газа в республику.

Ранее в Молдавии заявили, что не признают долг перед «Газпромом».

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