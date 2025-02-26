Вице-губернатор Вологодской области задержан в Москве за взятку

Вице-губернатор Вологодской области Денис Алексеев и глава представительства этого региона Кирилл Бочаров задержаны в Москве за получение крупной взятки. Об этом сообщает «Коммерсантъ» со ссылкой на источники в силовых структурах.

Издание утверждает, что чиновники хотели получить 100 млн рублей от руководства лесопромышленного предприятия АО «Березник» за продление договора аренды лесных участков под вырубку и общее покровительство. Алексееву и Бочарову предъявлено обвинение в получении взятки в особо крупном размере. Свою вину они отрицают.

Собеседники издания рассказали, что подозреваемые были задержаны сотрудниками ФСБ России днем 25 февраля. Они добавили, что Бочарова и Алексеева поймали с поличным при получении 30 млн рублей. По версии следователя, это была лишь часть взятки на общую сумму 100 млн рублей.

По данным Следственного комитета, свои требования чиновники предъявили предприятию еще несколько месяцев назад. На ранее состоявшихся встречах Бочаров якобы уже успел получить первые 20 млн рублей. Представитель лесопромышленников вовремя обратился к силовикам, поэтому эти и следующие «сделки» осуществлялись под их надзором. В дальнейшем часть средств была найдена дома у полпреда, пишут журналисты.

Ранее иркутского военного комиссара заподозрили в крупной взятке и задержали.