Иркутского военного комиссара заподозрили в крупной взятке и задержали

Сотрудники следственного управления Следственного комитета по Иркутской области задержали военного комиссара по подозрению в крупной взятке. Об этом сообщает ведомство в официальном Telegram-канале.

По версии следствия, в прошлом году задержанный за вознаграждение в размере 250 тысяч рублей выдал военный билет, содержащий ограничения, не позволяющие быть призванным на срочную военную службу. Деньги служащий получил через посредника, уточнили в ведомстве.

Кроме того, за 600 тысяч рублей комиссар «предпринял меры к изготовлению военного билета, содержащего заведомо ложные сведения». Известно, что военный дал указание о подготовке фиктивного медзаключения, чтобы внести эти данные в военный билет.

Дело возбудили по статье о получении взятки в крупном размере. Фигуранта уже допросили, он полностью признал вину.

В СК по региону также сообщают, что провели обыск в жилье комиссара, у него забрали гаджеты и документы. По ходатайству следствия суд избрал для фигуранта меру пресечения в виде домашнего ареста.

Накануне сообщалось, что оперуполномоченного по особо важным делам МВД обвинили в посредничестве во взятке.

Ранее главный свердловский борец с коррупцией признался в получении взятки в 200 млн рублей.