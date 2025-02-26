Суд обязал США возобновить иностранную помощь

Суд дал властям США менее двух дней на разморозку иностранной помощи

Суд дал действующей власти Соединенных Штатов менее двух дней на возобновление иностранной помощи. Об этом сообщает агентство Associated Press.

В публикации говорится, что власти США не показали никаких признаков выполнения почти двухнедельного судебного постановления об ослаблении заморозки финансирования.

«Иск был подан некоммерческими организациями в связи с прекращением иностранной помощи через агентство США по международному развитию (USAID. — прим. ред.)», — говорится в сообщении.

По данным представителей организаций, которые ранее получали финансовую помощь, прекращение поддержки приостановило работу «самых срочных программ по спасению жизней за рубежом». Заморозка, по их словам, нарушает федеральный закон страны.

До этого издание Politico со ссылкой на источники писало, что в Госдепартаменте США разрабатывают план по возобновлению военной помощи Украине. Из материала следует, что в случае одобрения данных исключений они выйдут за рамки тех разрешений на оказание помощи другим странам, которые дал государственный секретарь США Марко Рубио.

Ранее в Раде заявили, что США прекратили продажу оружия Украине.