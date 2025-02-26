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Садовод рассказала об отличии ремонтантных ягод от обычных

Садовод Ганичкина: ремонтантные ягоды дают два урожая за сезон
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Depositphotos

Ремонтантные ягоды отличаются от обычных сроком плодоношения. Об этом рассказала телеведущая, садовод Октябрина Ганичкина, передает Pravda.Ru.

По ее словам, ремонтантные сорта также дают два урожая за сезон — летом и осенью. Эксперт уточнила, что пока популярностью у дачников пользуются такие сорта клубники и малины, при этом сортов ремонтантной голубики пока не существует.

«Садоводы ошибочно принимают голубику для ремонтантной, если она начинает плодоносить дольше привычных сроков. <...> Мы продолжаем ожидать появления ремонтантной голубики», — подчеркнула Ганичкина.

Ученые из Института Джеймса Хаттона (Шотландия, Великобритания) до этого вывели новый сорт голубики. Ягоды имеют размер с клубнику, что в три раза превышает обычный, а само растение может плодоносить даже в неблагоприятном климате страны. Авторы обнаружили, что голубика, произрастающая в Северной Америке, не дает такого урожая или качества плодов при выращивании в Великобритании. Поэтому ученые решили вывести новый сорт. Для этого авторы скрестили более 40 различных сортов голубики. Кроме размеров и устойчивости к непогоде, ягоды также будут более хрустящими, сочными и ароматными.

Ранее дачникам рассказали о вертикальном способе выращивания помидоров.

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