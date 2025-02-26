Садовод рассказала об отличии ремонтантных ягод от обычных

Ремонтантные ягоды отличаются от обычных сроком плодоношения. Об этом рассказала телеведущая, садовод Октябрина Ганичкина, передает Pravda.Ru.

По ее словам, ремонтантные сорта также дают два урожая за сезон — летом и осенью. Эксперт уточнила, что пока популярностью у дачников пользуются такие сорта клубники и малины, при этом сортов ремонтантной голубики пока не существует.

«Садоводы ошибочно принимают голубику для ремонтантной, если она начинает плодоносить дольше привычных сроков. <...> Мы продолжаем ожидать появления ремонтантной голубики», — подчеркнула Ганичкина.

Ученые из Института Джеймса Хаттона (Шотландия, Великобритания) до этого вывели новый сорт голубики. Ягоды имеют размер с клубнику, что в три раза превышает обычный, а само растение может плодоносить даже в неблагоприятном климате страны. Авторы обнаружили, что голубика, произрастающая в Северной Америке, не дает такого урожая или качества плодов при выращивании в Великобритании. Поэтому ученые решили вывести новый сорт. Для этого авторы скрестили более 40 различных сортов голубики. Кроме размеров и устойчивости к непогоде, ягоды также будут более хрустящими, сочными и ароматными.

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