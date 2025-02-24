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Дачникам рассказали о вертикальном способе выращивания помидоров

Pravda.Ru: дачникам можно вертикально выращивать помидоры
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Freepik.com

На даче можно выращивать помидоры вертикальным способом, чтобы увеличить урожай и сэкономить место на участке. Об этом сообщает Pravda.Ru со ссылкой на экспертов.

Семена для этого можно посеять в конце февраля в лотках, заполненных компостом, через две-три недели рассаду можно пересадить в отдельные горшочки. Специалисты советуют разместить помидоры на полном солнце в месте, выходящем окнами на юг.

«Для вертикального выращивания нужна опора, например шпалера или колья. Обеспечьте защиту от ветра, используя стену или забор», — добавили в сообщении.

Эксперты также рекомендуют не забывать регулярно поливать помидоры и использовать специальные удобрения для томатов.

До этого россиянам рассказали, что многие фрукты, овощи и зелень можно вырастить у себя в квартире зимой, для этого нужно приобрести только грунт, горшки и семена. Так, на подоконнике дома можно вырастить пряные травы и зелень, например, базилик, орегано, розмарин, тимьян, петрушку, мяту, лавр благородный или кресс-салат. Из овощей специалисты предлагают посадить помидоры черри и специальные комнатные сорта и самоопыляемые партенокарпические сорта огурцов, а также болгарский перец.

Ранее сообщалось, что помидоры выросли в водосточной трубе в центре Петербурга.

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