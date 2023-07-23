Gazeta.ru на рабочем столе
для быстрого доступа
Установить
Не сейчас
Размер текста
А
А
А

Выведен устойчивый к непогоде сорт гигантской голубики

DailyMail: ученые вывели сорт голубики, размер ягод которого в три раза больше обычного

close
100%
Global Look Press

Ученые из Института Джеймса Хаттона (Шотландия, Великобритания) вывели новый сорт голубики. Ягоды имеют размер с клубнику, что в три раза превышает обычный, а само растение может плодоносить даже в неблагоприятном климате страны. Об этом сообщает DailyMail.

Авторы обнаружили, что голубика, произрастающая в Северной Америке, не дает такого урожая или качества плодов при выращивании в Великобритании. Поэтому ученые решили вывести новый сорт. Для этого авторы скрестили более 40 различных сортов голубики. Кроме размеров и устойчивости к непогоде, ягоды также будут более хрустящими, сочными и ароматными.

«Мы приближаемся к цели. Безусловно, среди наших растений есть один лидер, у которого есть не только хорошая урожайность, но также фантастический размер плодов и вкус», – отметили исследователи.

Кроме размеров и устойчивости к непогоде, ягоды голубики также стали более хрустящими, сочными и ароматными. Однако пока ученые продолжают наблюдение за ростками.

Голубика считается «суперпродуктом». Ее употребление помогает в снижении кровяного давления и профилактики сердечных заболеваний, улучшении памяти и ускорении восстановления мышц после физических нагрузок.

Ранее ученые нашли новый компонент похудения.

Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2023) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Озвучка материалов –

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях