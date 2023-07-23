Выведен устойчивый к непогоде сорт гигантской голубики

Ученые из Института Джеймса Хаттона (Шотландия, Великобритания) вывели новый сорт голубики. Ягоды имеют размер с клубнику, что в три раза превышает обычный, а само растение может плодоносить даже в неблагоприятном климате страны. Об этом сообщает DailyMail.

Авторы обнаружили, что голубика, произрастающая в Северной Америке, не дает такого урожая или качества плодов при выращивании в Великобритании. Поэтому ученые решили вывести новый сорт. Для этого авторы скрестили более 40 различных сортов голубики. Кроме размеров и устойчивости к непогоде, ягоды также будут более хрустящими, сочными и ароматными.

«Мы приближаемся к цели. Безусловно, среди наших растений есть один лидер, у которого есть не только хорошая урожайность, но также фантастический размер плодов и вкус», – отметили исследователи.

Кроме размеров и устойчивости к непогоде, ягоды голубики также стали более хрустящими, сочными и ароматными. Однако пока ученые продолжают наблюдение за ростками.

Голубика считается «суперпродуктом». Ее употребление помогает в снижении кровяного давления и профилактики сердечных заболеваний, улучшении памяти и ускорении восстановления мышц после физических нагрузок.

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