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Россиянам рассказали о пользе зеленого чая для здоровья

Pravda.Ru: зеленый чай поможет ускорить метаболизм
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Freepik.com

Употребление зеленого чая может ускорить метаболизм и помочь в похудении за счет содержания антиоксидантов. Об этом сообщает Pravda.Ru со ссылкой на соответствующие исследования.

Кофеин в напитке поможет взбодриться и активизировать мозговую деятельность, а также улучшит настроение и ясность мышления. Помимо этого, он полезен для профилактики сердечно-сосудистых болезней, лечения проблем с печенью, некоторых видов рака и сахарного диабета II типа, считают ученые.

«Кроме того, зеленый чай полезен для здоровья полости рта. Он способен бороться с зубным камнем благодаря содержанию витаминов C и E, а также фенольных соединений, которые помогают уменьшить воспаление десен и борются с бактериями в полости рта», — добавили в сообщении.

Врач Крутика Нанавати до этого говорила, что зеленый чай полезно включать в свой ежедневный рацион, потому что он может принести пользу здоровью. По ее словам, в этом напитке содержатся эфирные масла, алкалоиды, витамины, фосфор, калий, магний и антиоксиданты.

Ранее стало известно, сколько можно пить чая в день без вреда для здоровья.

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