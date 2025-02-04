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Врач рассказала о пользе зеленого чая для здоровья

Врач Нанавати: зеленый чай поможет нормализовать работу сердца
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Freepik.com

Зеленый чай полезно включать в свой ежедневный рацион, потому что он может принести пользу здоровью. Об этом рассказала врач Крутика Нанавати, передает Pravda.Ru.

По ее словам, в этом напитке содержатся эфирные масла, алкалоиды, витамины, фосфор, калий, магний и антиоксиданты. Регулярное потребление зеленого чая может повысить производительность, улучшить концентрацию, нормализовать работу сердца и поддержать здоровье желудочно-кишечного тракта.

«Масштабное исследование с участием более 100 тыс. человек, подтвердило, что люди, которые пьют зеленый чай, по крайней мере, три раза в неделю, были менее склонны страдать от сердечно-сосудистых заболеваний и инсульта», — отметила Нанавати.

Такой чай также эффективен в сжигании жиров, может снизить риск развития рака, регулировать уровень сахара в крови и понижать артериальное давление. При этом людям с анемией, высоким давлением и некоторыми другими болезнями лучше отказаться от напитка, заключила врач.

Диетолог Полина Журавлева до этого говорила, что список самых полезных напитков, которые должны быть в рационе, справедливо открывается с зеленого чая. Он улучшает обмен веществ, а за счет содержания катехинов борется с воспалениями и защищает клетки, но только при условии, что это свежезаваренный чай.

Ранее стало известно, сколько можно пить чая в день без вреда для здоровья.

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