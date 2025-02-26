Врач рассказала, почему полезно лениться

Лениться иногда может быть полезно, потому что отдых стимулирует творческое мышление и помогает решить сложные вопросы. Об этом РИАМО рассказала врач-психотерапевт АО «Медицина» (клиника академика Ройтберга), к. м. н. Ирина Крашкина.

Кроме того, перерывы могут сделать человека более продуктивным, потому что за это время он успевает восстановить энергию. По словам врача, в этом случае улучшается качество работы и происходит перезагрузка мозга. Лень также может улучшить концентрацию и в целом здоровье.

«Когда мы не даем себе возможность отдохнуть, организму приходится работать на пределе своих возможностей, что сказывается на уровне стресса, кровяном давлении и иммунной системе. Спокойное времяпрепровождение, наоборот, помогает снизить уровень стресса и способствует выработке гормонов счастья», — отметила Крашкина.

Психолог Ольга Герасимова до этого говорила, что полезная лень является более эффективной, чем создание видимости бесполезной работы. Герасимова также отметила, что уровень лени будет зависеть от уровня психической активности человека. По ее словам, психическая активность у всех индивидуальна.

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