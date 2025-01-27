Психолог назвала тревожные признаки эмоционального выгорания

Психолог Полина: позвольте себе на работе быть не идеальным и иногда лениться

То, что работа, которая еще недавно нравилась, перестала приносить удовольствие, не всегда связано с отсутствием перспектив. В последнее время мы все чаще сталкиваемся с проблемой эмоционального выгорания, рассказала «Газете.Ru» доцент кафедры психологии труда и психологического консультирования Государственного университета просвещения Анжелика Полина.

«Особенно подвержены ему сотрудники, которые находятся под длительным воздействием высоких эмоциональных и психологических нагрузок из-за общения с клиентами (покупателями) и необходимости адаптироваться к изменениям на рынке, имеющие ненормированный график работы и переработки, большой стаж», — объяснила она.

Основные симптомы эмоционального выгорания: стабильное нежелание идти на работу; длительное подавленное настроение, раздражительность, тревога — постоянные проблемы с регуляцией эмоций; равнодушие к своим обязанностям; чувство собственной неэффективности, даже при наличии успехов на работе; нестабильность результатов работы.

«Эмоциональное выгорание не проходит само по себе. Начните с анализа задач. Разгрузите дела на «срочное — важное» и «несрочное — неважное». Все, что возможно, перенесите — или вовсе откажитесь. Занимайтесь только тем, что нужно делать сейчас. Определите свои вредоносные установки. Например, я всегда должен быть лучшим; я должен всегда работать эффективно. Важно разрешать себе быть не идеальным, иногда лениться или не успевать. Отслеживайте проявления перфекционизма, синдрома самозванца и других вредоносных поведенческих установок», — подчеркнула эксперт.

Попытайтесь понять, ради чего (зачем) вы занимаетесь своим делом? Вы здесь только за результатом или вам нравится процесс? Что нравится в процессе? Что вы получаете в результате?

«Научитесь себя хвалить. Вслух проговаривайте свои достижения, рассказывайте друзьям и партнеру, как много успели сделать. Делайте перерывы в течение рабочего дня. Можно внести отдых в список дел, чтобы не забывать перекусить или размяться. Уметь отдыхать — очень важно. Для кого-то отдых это общение с друзьями, кино, для других — прогулки на природе, медитации. Определите свой источник пополнения ресурсов. И почаще говорите себе: «Я имею право ошибаться». Такая установка даст силы на то, чтобы не корить себя за ошибки, по возможности исправлять их, получать опыт и двигаться дальше. Если самопомощью не обойтись, обратитесь к специалисту — психологу или психотерапевту», — резюмировала Полина.

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