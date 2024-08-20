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Россиянам в День лени рассказали, полезно ли лениться

Психолог Герасимова: лень может быть полезнее, чем создание видимости работы

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Shutterstock

Полезная лень является более эффективной, чем создание видимости бесполезной работы. Об этом во Всемирный день лени kp.ru рассказала психолог Ольга Герасимова.

«Современные люди привыкли жить так, будто живут бесконечно, и думают, что впереди очень много времени. На самом деле его мало, особенно если ты живешь активной жизнью. Если человек будет проживать каждый свой день как последний, и при этом сознательно решит лениться и не идти к целям, то пусть ленится. Его жизнь», — сказала эксперт.

Герасимова также отметила, что уровень лени будет зависеть от уровня психической активности человека. По ее словам, психическая активность у всех индивидуальна.

Клинический психолог Анастасия Кардиакос до этого говорила, что чрезмерная лень чревата снижением уровня жизни. В первую очередь, по ее словам, безделье — это отказ от трудностей, неосознанное сопротивление им. Кроме того, чрезмерная лень ведет к синдрому выученной беспомощности, когда человек раз за разом разучается действовать, проявлять волю, активничать, и все больше стремится к пассивному времяпровождению.

Ранее россиянам рассказали, почему лень — это наше спасение.

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