Россиянам в День лени рассказали, полезно ли лениться

Полезная лень является более эффективной, чем создание видимости бесполезной работы. Об этом во Всемирный день лени kp.ru рассказала психолог Ольга Герасимова.

«Современные люди привыкли жить так, будто живут бесконечно, и думают, что впереди очень много времени. На самом деле его мало, особенно если ты живешь активной жизнью. Если человек будет проживать каждый свой день как последний, и при этом сознательно решит лениться и не идти к целям, то пусть ленится. Его жизнь», — сказала эксперт.

Герасимова также отметила, что уровень лени будет зависеть от уровня психической активности человека. По ее словам, психическая активность у всех индивидуальна.

Клинический психолог Анастасия Кардиакос до этого говорила, что чрезмерная лень чревата снижением уровня жизни. В первую очередь, по ее словам, безделье — это отказ от трудностей, неосознанное сопротивление им. Кроме того, чрезмерная лень ведет к синдрому выученной беспомощности, когда человек раз за разом разучается действовать, проявлять волю, активничать, и все больше стремится к пассивному времяпровождению.

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