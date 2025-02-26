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В Госдуме опровергли угрозу штрафов за неправильное расположение дверей

Депутат Якубовский: россиян не могут штрафовать за неправильные двери в квартире
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Depositphotos

Россиянам не могут выписать никаких штрафов за расположение дверей в квартирах, где они уже проживают. При этом не имеет значения, в какую сторону они открываются – наружу или внутрь, подчеркнул в беседе с RT депутат Госдумы Александр Якубовский.

«Верховным судом четко установлен тот неоспоримый факт, что требования к тому, куда и как открываются двери, применяются на стадии проектирования и строительства», — подчеркнул парламентарий.

Он отметил, что при необходимости устранить нарушение с расположением дверей могут возложить на управляющую компанию. Это касается случаев, когда двери ведут на эвакуационные выходы или являются главным выходом из подъезда или места общего пользования. К гражданам, по словам Якубовского, это никакого отношения не имеет, так как все меры направлены лишь на то, чтобы обеспечить их безопасность.

Напомним, на днях эксперт по жилищному праву и проблемам реформы ЖКХ Виктор Федорук заявил, что в России установили новый размер штрафов за входную дверь, которая открывается в неправильную сторону. По его словам, размер санкции повысили с 10 тысяч рублей до 15 тысяч рублей. Наказание грозит, так как открывающиеся во внешнюю сторону двери нарушают правила пожарной безопасности и мешают эвакуации соседей в случае чрезвычайных ситуаций.

Однако позже зампред комитета Госдумы по строительству и ЖКХ Сергей Колунов в свою очередь отметил, что такое повышение было сделано еще в 2022 году, и поправки действуют уже три года.

Ранее была названа категория россиян, которая наиболее подвержена штрафам за неправильные двери.

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