Названа категория россиян, которая наиболее подвержена штрафам за неправильные двери

Штрафы за открывающиеся наружу входные двери могут начать активно выписывать состоятельным россиянам, сказал политолог Илья Гращенков в своем Telegram-канале.

Накануне эксперт по жилищному праву и проблемам реформы ЖКХ Виктор Федорук в беседе с изданием aif.ru предупредил жителей многоквартирных домов, что в России установили новый размер штрафов за входную дверь, которая открывается в неправильную сторону.

По словам Федорука, в соответствии с законом, владельцы квартир, где входная дверь открывается наружу, нарушают правила пожарной безопасности и мешают эвакуации соседей в случае чрезвычайных ситуаций. Размер штрафов за неверно установленную дверь повысили с 10 тысяч рублей до 15 тысяч рублей.

Гращенков, комментируя информацию о том, что в России захотели наказывать за неправильно установленные двери, также напомнил, что аналогичные штрафы предусмотрены за неправильную установку кондиционеров, использование старых плит и так далее. Власти не взимают их массово, однако Гращенков считает, что ситуация может измениться. По его словам, мотивом взыскания может стать тот факт, что бюджету могут экстренно потребоваться пополнения.

Ранее стало известно, что собственников жилья ждут новые штрафы в 2025 году.