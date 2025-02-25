Подписывайтесь на Газету.Ru в Telegram Публикуем там только самое важное и интересное!
Новые комментарии +
Размер текста
А
А
А

Названа категория россиян, которая наиболее подвержена штрафам за неправильные двери

Эксперт Гращенков: богатых россиян могут начать штрафовать за неправильные двери
close
Антон Денисов/РИА Новости

Штрафы за открывающиеся наружу входные двери могут начать активно выписывать состоятельным россиянам, сказал политолог Илья Гращенков в своем Telegram-канале.

Накануне эксперт по жилищному праву и проблемам реформы ЖКХ Виктор Федорук в беседе с изданием aif.ru предупредил жителей многоквартирных домов, что в России установили новый размер штрафов за входную дверь, которая открывается в неправильную сторону.

По словам Федорука, в соответствии с законом, владельцы квартир, где входная дверь открывается наружу, нарушают правила пожарной безопасности и мешают эвакуации соседей в случае чрезвычайных ситуаций. Размер штрафов за неверно установленную дверь повысили с 10 тысяч рублей до 15 тысяч рублей.

Гращенков, комментируя информацию о том, что в России захотели наказывать за неправильно установленные двери, также напомнил, что аналогичные штрафы предусмотрены за неправильную установку кондиционеров, использование старых плит и так далее. Власти не взимают их массово, однако Гращенков считает, что ситуация может измениться. По его словам, мотивом взыскания может стать тот факт, что бюджету могут экстренно потребоваться пополнения.

Ранее стало известно, что собственников жилья ждут новые штрафы в 2025 году.

Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2025) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами