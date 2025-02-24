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Россиян предупредили о новом штрафе за неправильную входную дверь

Эксперт Федорук: установлен новый размер штрафов за неправильную входную дверь
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Shutterstock

В России установили новый размер штрафов за входную дверь, которая открывается в неправильную сторону, предупредил жителей многоквартирных домов эксперт по жилищному праву и проблемам реформы ЖКХ Виктор Федорук в беседе с изданием aif.ru.

По словам Федорука, в соответствии с законом, владельцы квартир, где входная дверь открывается наружу, нарушают правила пожарной безопасности и мешают эвакуации соседей в случае чрезвычайных ситуаций. Размер штрафов за неверно установленную дверь повысили с 10 тысяч рублей до 15 тысяч рублей.

Помимо штрафа, как отметил эксперт, соседи могут попросить вернуть дверь в исходное состояние и обратиться в суд при отказе выполнить требование.

На прошлой неделе aif.ru со ссылкой на сообщение заместителя исполнительного директора НП «ЖКХ контроль» Андрея Костянова написало, что за использования старой газовой плиты жителей многоквартирных домов могут оштрафовать на 10 тысяч рублей.

Ранее стало известно, что собственников жилья ждут новые штрафы в 2025 году.

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