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В ГД назвали недостоверной информацию о повышении штрафа за неверно установленную дверь

Колунов: штраф за неправильную входную дверь был увеличен до ₽15 тыс. в 2022 году
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Антон Денисов/РИА Новости

Заместитель председателя комитета Госдумы по строительству и ЖКХ Сергей Колунов в беседе с РИА Новости назвал недостоверной информацию о том, что якобы с 1 января 2025 года в России выросли штрафы до 15 тысяч рублей за неправильно установленную входную дверь, которая открывается наружу.

Депутат напомнил, что по данной административной статье штраф был увеличен до указанной суммы еще в 2022 году. С тех пор в Кодекс РФ об административных правонарушениях не вносились изменения, касающиеся ответственности за неправильно установленную входную дверь. Таким образом, поправки действуют уже три года, а не с 1 января, добавил парламентарий.

Накануне эксперт по жилищному праву и проблемам реформы ЖКХ Виктор Федорук в беседе с изданием aif.ru заявил, что в России установили новый размер штрафов за входную дверь, которая открывается в неправильную сторону. По словам Федорука, в соответствии с законом, владельцы квартир, где входная дверь открывается наружу, нарушают правила пожарной безопасности и мешают эвакуации соседей в случае чрезвычайных ситуаций. Размер штрафов за неверно установленную дверь повысили с 10 тысяч рублей до 15 тысяч рублей, сообщил он.

Ранее стало известно, что собственников жилья ждут новые штрафы в 2025 году.

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