В России захотели ввести ограничения для неплательщиков алиментов

В России нужно установить ограничения для тех неплательщиков алиментов, которые занесены в соответствующий реестр. С такой инициативой выступил министр юстиции РФ Константин Чуйченко, сообщает агентство ТАСС.

В эфире телеканала «Россия-24» он предложил перенять такую практику у других стран. По его словам, в Китае уклоняющимся от уплаты алиментов лицам запрещены полеты на самолетах в бизнес-классе.

Чуйченко оповестил, что работа над составлением внутрироссийских ограничений активно ведется, в ближайшее время власти представят предложения на всеобщее обозрение.

Во второй половине декабря зампред комитета Госдумы по защите семьи, вопросам отцовства, материнства и детства Виталий Милонов рассказал, что в нижней палате парламента хотят разработать проект электронной системы контроля выплаты алиментов, его могут представить в ближайшее время.

По его словам, систему запустят на базе сервиса «Госуслуги». В личном кабинете россиян, которые должны выплачивать средства детям в судебном порядке, появится новый раздел.

Ранее в Госдуме объяснили, могут ли россиянки тратить алименты на себя.