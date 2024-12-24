В России захотели ввести ограничения для неплательщиков алиментов

В России нужно установить ограничения для тех неплательщиков алиментов, которые занесены в соответствующий реестр. С такой инициативой выступил министр юстиции РФ Константин Чуйченко, сообщает агентство ТАСС.
В эфире телеканала «Россия-24» он предложил перенять такую практику у других стран. По его словам, в Китае уклоняющимся от уплаты алиментов лицам запрещены полеты на самолетах в бизнес-классе.
Чуйченко оповестил, что работа над составлением внутрироссийских ограничений активно ведется, в ближайшее время власти представят предложения на всеобщее обозрение.
Во второй половине декабря зампред комитета Госдумы по защите семьи, вопросам отцовства, материнства и детства Виталий Милонов рассказал, что в нижней палате парламента хотят разработать проект электронной системы контроля выплаты алиментов, его могут представить в ближайшее время.
По его словам, систему запустят на базе сервиса «Госуслуги». В личном кабинете россиян, которые должны выплачивать средства детям в судебном порядке, появится новый раздел.
Ранее в Госдуме объяснили, могут ли россиянки тратить алименты на себя.