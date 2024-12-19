В Госдуме объяснили, могут ли россиянки тратить алименты на себя

Если женщина воспитывает маленького ребенка и из-за этого не может работать, то она будет тратить часть алиментов на себя, и это вполне разумно. Но если речь идет уже о содержании другого мужчины – такие траты алиментов можно рассматривать как обкрадывание ребенка, заявил НСН депутат Госдумы Виталий Милонов.

Депутат подчеркнул, что не согласен с мнением «я же отцов», запрещающих матерям тратить алименты не на детей. Он назвал их «больными людьми», подчеркнув, что должна быть разумность, так как женщина с маленьким ребенком на руках работать не может. Но есть и другие ситуации, добавил Милонов.

«Когда женщина получает высокие алименты, и обеспечивает ими не только свою личную, далекую от нормальной, жизнь, еще и содержит юного любовника – это никуда не годится, — заявил он. — Тогда она также грабит ребенка, как и неплательщик алиментов».

Также депутат поддержал идею о том, что при начислении алиментов должны учитываться реальные доходы человека, а не фиктивные, то есть все поступления на карту человека. Он призвал наказывать компании, которые намеренно занижают в документах зарплату алиментщика или платят ему серую зарплату, лишая ребенка нормального пособия. По мнению Милонова, в этом случае можно взыскивать выпадающий доход с директора организации – в этом случае он «вмиг» изменит подход к начислению зарплаты, заключил парламентарий.

Напомним, в России приняли закон, который изменит порядок взыскания алиментов на детей. Так, теперь истец даже в случае отмены судебного приказа по выплате алиментов может снова обратиться в суд и взыскать их за весь период, указанный в отмененном приказе. До этого законодательство не гарантировало, что алименты будут взысканы за весь срок.

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