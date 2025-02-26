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Ветеринар рассказал о состоянии спасенной в Крыму кошки Муси

РИА Новости: спасенная в Крыму кошка Муся чувствует себя хорошо
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Talagram-канал «Крым 24»

Спасенная у «Ласточкиного гнезда» кошка Муся чувствует себя хорошо, сообщает РИА Новости со ссылкой на ветеринара, наблюдающего за ее состоянием.

«Кошечка получила необходимую терапию, направленную на устранение обезвоживания, снятие стресса и воспалительного процесса. В переноске, в которой ее транспортировали с места происшествия, она чувствует себя в безопасности», — поделилась ветеринар.

Мусю спасла группа добровольцев и спасателей «Крым-спас», они уверены, что Мусе будет лучше в доме под опекой любящих людей.

23 февраля сообщалось, что в поселке Гаспра неизвестный выкинул кошку Мусю из «Ласточкиного гнезда», которое находится на вершине 40-метровой скалы. Она жила на территории замка порядка 10 лет, была местной достопримечательностью и встречала гостей.

25 февраля кошку нашли и вытащили из расщелины. Животное не пострадало.

Ранее хозяин отрезал язык коту, который без разрешения попробовал бекон.

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