Синоптик спрогнозировала москвичам аномально теплую весну

Весна в Москве и области будет аномально теплой, особенно в марте. Об этом kp.ru рассказала главный специалист Московского метеобюро Татьяна Позднякова.

«Москвичам стоит ждать раннюю весну. Некоторые прогностические модели показывают, что в марте температура в Москве может превышать норму даже на четыре градуса! А это значит, что средняя месячная температура будет положительной, около +3°C», — сказала она.

По ее словам, март скорее всего будет сухим, поэтому он станет третьим подряд месяцем с дефицитом осадков. В апреле и мае температура воздуха в среднем тоже будет превышать норму. При этом не исключаются холода и более теплые дни, уточнила Позднякова.

Ведущий специалист центра погоды «Фобос» Михаил Леус до этого говорил, что в Москве метеорологическая весна начнется примерно на неделю раньше обычного. По его словам, в первые дни марта небо затянут облака, и пройдет небольшой снег. В ночь на 2 марта температура составит от +2°C до -5°C, а днем в воскресенье будет строго чуть выше 0°C. Это уже превысит средние показатели последних лет на один-три градуса.

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