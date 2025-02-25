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В Москве метеорологическая весна начнется раньше срока

Синоптик Леус: метеорологическая весна в Москве начнется на неделю раньше срока
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Екатерина Чеснокова/РИА Новости

В Москве метеорологическая весна начнется примерно на неделю раньше обычного, рассказал в своем Telegram-канале ведущий специалист центра погоды «Фобос» Михаил Леус.

«Учитывая теплые прогнозы на первый весенний месяц, можно сказать, что в этом году весна метеорологическая начнется на 7-10 дней раньше... срока», — сказал синоптик.

По его словам, в первые дни марта небо затянут облака, и пройдет небольшой снег. В ночь на 2 марта температура составит от +2 до -5, а днем в воскресенье будет строго чуть выше нуля. Это уже превысит средние показатели последних лет на один-три градуса.

До этого синоптик прогностического центра «Метео» Александр Ильин говорил, что в Москве и Московской области на этой неделе будет сухая и солнечная погода. В ближайшие дни потеплеет, воздух прогреется до плюсовых значений. В начале недели температура воздуха в столице в ночные часы составит -10...-12°C, в области от -9 до -14°C. При этом днем будет ярко светить солнце, ожидается -1...-3°C. А с середины недели, со среды, воздух в дневные часы прогреется до 0...+2°C, рассказал синоптик.

Ранее сообщалось, что снегопад повредил здание аэропорта в Батуми.

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